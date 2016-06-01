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مقتل 4 عناصر من حركة الشباب الصومالية المتمرده جنوبى الصومال

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مقتل 4 عناصر من حركة الشباب الصومالية المتمرده جنوبى الصومال مقتل 4 عناصر من حركة الشباب الصومالية المتمرده جنوبى الصومال
ذكر راديو "شابيلي" الصومالي، اليوم الأربعاء، أن جنودًا يشتبه فى انتمائهم للجيش الأمريكى شنوا عملية أمنية فى مدينة كيسمايو جنوبى الصومال ضد عناصر من حركة الشباب المتمرده ، مما أدى إلى مقتل أربعة منهم .

ولفت الراديو إلى أن القوات تبادلت إطلاق النار مع عناصر الحركة، ما دفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم. ولم تعلق حركة الشباب على الهجوم حتى الآن.
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