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إنشاء نقطة شرطة جديدة بمنطقة الصفا الصناعية بمحافظة القليوبية

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إنشاء نقطة شرطة جديدة بمنطقة الصفا الصناعية بمحافظة القليوبية إنشاء نقطة شرطة جديدة بمنطقة الصفا الصناعية بمحافظة القليوبية
عقد، اليوم الأربعاء، اجتماع المناطق الصناعية بالقليوبية بمنطقتى الصفا والشروق التابعتين لمركز ومدينة الخانكة برئاسة الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة، وعدد من المسئولين التنفيذيين ومسئولي الاستثمار بالمحافظة، حيث اجتمع المحافظ معهم لبحث جميع المشكلات التى تعوق الاستثمار والتنمية بالمنطقتين ووضع حلول نهائية لها.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته باكتمال إنشاء وتسليم نقطة الشرطة الجديدة بمنطقة الصفا الصناعية لاقتناعه التام بأن الأمن هو أساس الاستثمار، وأن إحساس المستثمرين والمواطنين بالأمن والأمان أمر ضرورى جدا لدفع عجلة التنمية بالمناطق الصناعية، كما أمر بتشكيل لجنتين لبحث بعض مشكلات المياه والكهرباء هناك خلال أيام قليلة، كما أمر بإنارة المناطق التى لم تتم إنارتها بعد بمنطقة الشروق، كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض على مساحة 500 متر للمنطقة الصناعية لبناء نقطة إسعاف ومستوصف لخدمة أهالى المنطقة، على أن يتم الإنشاء على نفقة جمعية المستثمرين بها، وبعد مراجعة الجهات المختصة.

اجتماع محافظ القليوبية والمسئولين التنفيذيين ومسئولى الاستثمار (1)

اجتماع محافظ القليوبية والمسئولين التنفيذيين ومسئولى الاستثمار (2)

اجتماع محافظ القليوبية والمسئولين التنفيذيين ومسئولى الاستثمار (3)

اجتماع محافظ القليوبية والمسئولين التنفيذيين ومسئولى الاستثمار (4)

اجتماع محافظ القليوبية والمسئولين التنفيذيين ومسئولى الاستثمار (5)

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