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ضبط 116 محضر غش بجامعة كفر الشيخ

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ضبط 116 محضر غش بجامعة كفر الشيخ ضبط 116 محضر غش بجامعة كفر الشيخ
قرر الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، تحويل 116 طالب وطالبة إلى مجلس تأديب بالجامعة لضبطهم فى حالات عش بعدد من كليات الجامعة .

وكان قد تم تحرير 37 محضر غش بكلية التجارة، و21 محضر بكلية الآداب، و19 محضر بكلية تربية رياضية، و14 محضر بكلية التربية، و7 بكلية التربية النوعية، و7 محاضر بكلية الطب البيطرى، وخمسة محاضر بكلية الزراعة، وأربع محاضر بكلية العلوم، ومحضرين بكلية التمريض، ومحضر بكلية الهندسة.

وكانت امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة كفر الشيخ قد بدأت يوم 21 مايو الماضى والتى سوف تستمر حتى 20 من شهر يونيو الجارى.

يذكر أنه من المتوقع معاقبة الطلاب والطالبات برسوب مادة ومادتين وفصل دراسى أو عام آو عامين حسب درجة جرم كل طالب تم ضبطه.


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