مليون وربع يورو لدعم مرافق تلا بالمنوفية من بنك الاستثمار الأوروبى

عقد اليوم الأربعاء، مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، اجتماعا مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبى ووفد الصندوق الاجتماعى للتنمية، لمناقشة سبل توظيف المنحة المقدمة من الصندوق وبنك الاستثمار الأوروبى وقدرها مليون وربع يورو بما يقدر بـ12.5 مليون جنيه مصرى لدعم مشروعات المرافق بالمحافظة.

وأوضح مصطفى بيومى أن الصندوق خصص 1.25 مليون يورو فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى أربع قطاعات وهى (الصحة – التعليم – الرصف - مياه الشرب والصرف الصحى) بمدينة تلا بناء على الاحتياجات الواردة من المحافظة، من خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وخطوط انحدار الصرف الصحى وترميم عدد من الوحدات الصحية والمدارس وكذلك رصف الشوارع بـ"الأنترلوك".

فيما شدد بيومى على الجهات المختصة بضرورة مراعاة الدقة والأمانة والنزاهة والمهنية فى اختيار أولويات المشروعات المقدمة التى سيتم تنفيذها لخدمة أهالى مدينة تلا، كما وجه بضرورة أن تكون المناطق التى سيتم تطويرها كاملة المرافق قبل بدء تنفيذ هذا المشروع مع التأكد من استخراج شهادة صلاحية لترميم المبانى الصحية والتعليمية وخلوها من أية عيوب إنشائية لإمكانية ترميمها .

وأضاف السكرتير العام المساعد أن هذا المشروع سيساهم فى تحقيق مردود اجتماعى متميز يعود بالفائدة والنفع على أهالى مدينة تلا وسيشعر المواطن بتحسن فى الخدمات التى سيتم تنفيذها.

وتقوم المحافظة بتقديم البيانات التفصيلية المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه ويقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بالانتهاء من إعداد وثائق المشروع ومراجعة المحافظة لوثائق المشروعات ويقيم بنك الاستثمار الأوروبى هذه الوثائق، وفى حالة الموافقة يوقع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية والمحافظة على اتفاقية إطار العمل على أن يقدم الصندوق الدعم للمحافظة أثناء فترة التنفيذ.

جاء ذلك بحضور مستشارى بنك الاستثمار الأوروبى، مستشار الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظة، مدير قطاع المشروعات بالصندوق، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية الطرق، رئيس مركز ومدينة تلا، مدير عام التخطيط والمتبعة بالديوان العام.

يذكر أنه تم اختيار مدينة تلا ضمن ست مناطق على مستوى الجمهورية لتنفيذ برنامج التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة(ISCDP) المقدم من الاتحاد الأوروبى والتى تقدر بقيمة 15 مليون يورو لمشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية فى المناطق المستهدفة، جاء ذلك الاختيار بناء على التحليل الاحصائى وبيانات خريطة الفقر الخاصة بالصندوق الاجتماعى للتنمية.

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