تشيع جنازة شهيد العريش بالقليوبية وإطلاق اسمه على أحد المدارس

استقبلت قرية الاخميين بالخرقانية مركز القناطر الخيرية اليوم، الأربعاء، جثمان الشهيد محمد أحمد صديق ضحية الحادث الإرهابى الغادر بالعريش، وقام المئات من الأهالى بأداء صلاة الجنازة على قبل توجه الجثمان إلى محافظة الفيوم لدفنه بمقابر الأسرة هناك.

واتشحت القرية بالسواد وسادت حالة من الحزن فور سماعها خبر استشهاد الرقيب محمد من قوات الشرطة بالعريش وشارك بالجنازة عدد من القيادات الأمنية وخرج جثمان الشهيد من مسجد القرية للوصول لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الأهالى وذويه الذين نددوا بالعمليات الإرهابية التى تغتال أرواح الأبرياء، وخير أجناد الأرض، مؤكدين أن الشهيد كان مثالا للطيبة والاخلاق وأن والده متوفى وله شقيقان يعملان فى الشرطة.

من ناحيته، قرر اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية إطلاق إسم الشهيد على احد المدارس بالقرية ، كما وجه المحافظ التعازى فى الشهيد لذويه داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

وأكد المحافظ بأن الشهيد ليس الأول ولن يكون الأخير فهناك كل يوم شهيد وكلنا جميعا فداء الوطن الغالي فمصر لن تفرط في أبنائها وستظل رغم انف الحاقدين الذين يتاجرون بالإسلام وهو منه براء.

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