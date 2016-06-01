أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تشيع جنازة شهيد العريش بالقليوبية وإطلاق اسمه على أحد المدارس

Google+ Print
تشيع جنازة شهيد العريش بالقليوبية وإطلاق اسمه على أحد المدارس تشيع جنازة شهيد العريش بالقليوبية وإطلاق اسمه على أحد المدارس
استقبلت قرية الاخميين بالخرقانية مركز القناطر الخيرية اليوم، الأربعاء، جثمان الشهيد محمد أحمد صديق ضحية الحادث الإرهابى الغادر بالعريش، وقام المئات من الأهالى بأداء صلاة الجنازة على قبل توجه الجثمان إلى محافظة الفيوم لدفنه بمقابر الأسرة هناك.

واتشحت القرية بالسواد وسادت حالة من الحزن فور سماعها خبر استشهاد الرقيب محمد من قوات الشرطة بالعريش وشارك بالجنازة عدد من القيادات الأمنية وخرج جثمان الشهيد من مسجد القرية للوصول لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الأهالى وذويه الذين نددوا بالعمليات الإرهابية التى تغتال أرواح الأبرياء، وخير أجناد الأرض، مؤكدين أن الشهيد كان مثالا للطيبة والاخلاق وأن والده متوفى وله شقيقان يعملان فى الشرطة.

من ناحيته، قرر اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية إطلاق إسم الشهيد على احد المدارس بالقرية ، كما وجه المحافظ التعازى فى الشهيد لذويه داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته.

وأكد المحافظ بأن الشهيد ليس الأول ولن يكون الأخير فهناك كل يوم شهيد وكلنا جميعا فداء الوطن الغالي فمصر لن تفرط في أبنائها وستظل رغم انف الحاقدين الذين يتاجرون بالإسلام وهو منه براء.
>


>- بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح نهائى كرة القدم لمراكز الشباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365