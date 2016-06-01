جامعة لويزفيل: تدخين التبغ يعزز نمو البكتيريا بالفم ويسبب أمراض اللثة ‎

الفم هو واحد من مواطن البكتيريا والجراثيم، وقد كشفت دراسة علمية حديثة أن السجائر يمكن أن تزيد من احتمال نمو بعض البكتيريا مثل "Porphyromonas" اللثوية التى تبنى مدينة محصنة فى الفم تحارب جهاز المناعة.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة لويزفيل بقيادة الدكتور ديفيد سكوت، أستاذ طب الأسنان، باستكشاف تأثير السجائر على البكتيريا فى الجسم.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن دخان التبغ يتألف من آلاف المكونات الكيميائية التى تشجع البكتيريا على النمو بالفم ومهاجمة الجهاز المناعى.

وأكدت دراسة سابقة نشرت مؤخرا فى مجلة أمراض التبغ المستحدثة أن دخان السجائر ومكوناته يشجع نمو العديد من مسببات الأمراض الأخرى بما فى ذلك المكورات العنقودية الذهبية، العقدية الطافرة، كليبسيلا الالتهاب الرئوى والزائفة الزنجارية.

وأضاف الباحثون أن الأغشية الحيوية للعديد من الميكروبات والبكتيريا يمكن أن تشكل الأغشية الحيوية على معظم الأسطح بما فى ذلك الأسنان، وصمامات القلب والجهاز التنفسى وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى "science daily" وذلك فى الأول من شهر يونيو الجارى.

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