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' إعلام المصريين ' المملوكة لأبو هشيمة تستحوذ على 51% من أسهم ' برزنتيشن '

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' إعلام المصريين ' المملوكة لأبو هشيمة تستحوذ على 51% من أسهم ' برزنتيشن ' ' إعلام المصريين ' المملوكة لأبو هشيمة تستحوذ على 51% من أسهم ' برزنتيشن '

استحوذت شركة "إعلام المصريين"، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على 51% من أسهم شركة "برزنتيشن سبورت"، حسب بيان أصدرته الأخيرة اليوم الأربعاء.

ووقع العقود أبو هشيمة ورئيس مجلس إدارة برزنتيشن محمد كامل.

وأعلن أبو هشيمة عن "إستراتيجية طموحة للشركة، تقوم على ضخ إستثمارات جديدة في القطاع الإعلامي".

كما أضاف أن من أهداف الشراكة "المساهمة فى إستعادة قوة في صناعة الاعلام وفق قواعد تنافسية تعود بالنفع على جميع العاملين في الحقل الاعلامى والرياضي"، حسبما قال البيان الصادر عن الشركة.

كما أوضح البيان أن برزنتيشن ستظل بذات كوادرها ومهامها في ظل الرؤى الجديدة التي تطرحها هذه الشراكة.

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