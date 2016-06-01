منتخب مصر لـ في الجول: مباراة تنزانيا تزداد صعوبة لهذا السبب

وصف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر مباراة تنزانيا يوم السبت المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالصعبة، ولكنه يرى سببا آخر يزيد صعوبتها.

ويستضيف منتخب تنزانيا الفراعنة يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "المباراة صعبة، وما يزيد صعوبتها رغبة منتخب مصر في الحفاظ على موقعه في تصنيف الفيفا".

وتابع "هيكتور كوبر المدير الفني يرفع شعار الفوز فقط حتى في حديثه مع اللاعبين، والكل يضع تركيزه على هذا الهدف".

وأشار لهيطة إلى أن أنباء نقل المباراة من الملعب الوطني في دار السلام غير صحيحة.