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محققون فرنسيون يؤكدون التقاط إشارات الصندوقين الأسودين لطائرة «مصر للطيران»

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محققون فرنسيون يؤكدون التقاط إشارات الصندوقين الأسودين لطائرة «مصر للطيران» محققون فرنسيون يؤكدون التقاط إشارات الصندوقين الأسودين لطائرة «مصر للطيران»

أرشيفية

أكد محققون فرنسيون اليوم الأربعاء، أن الاشارات التي تم التقاطها في البحر المتوسط هي من الصندوقين الأسودين لطائرة للطيران، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

كانت مصادر مطلعة بلجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، قالت إن أجهزة البحث الخاصة بالسفينة الفرنسية “la Place”، التابعة للبحرية الفرنسية، والتي تشارك في البحث عن صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة A320، التقت إشارات من قاع البحر بمنطقة البحث عن حطام الطائرة، يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت المصادر، إنه جار الآن تكثيف جهود البحث بالمنطقة ، لتحديد مكان الصندوقين، تمهيدًا لانتشالهما بواسطة السفينة JOHN LETHBRIDGE التابعة لشركة DOS “Deep Ocean Search” التي سوف تنضم لفريق البحث خلال أسبوع، وذلك لتحليل بيانات الصندوقين ومعرفة أسباب سقوط الطائرة .

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