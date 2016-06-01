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مؤتمر "كارديو ألكس" يستعرض أحدث أدوية جلطات القلب ويقدم جوائز للأطباء

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مؤتمر "كارديو ألكس" يستعرض أحدث أدوية جلطات القلب ويقدم جوائز للأطباء مؤتمر "كارديو ألكس" يستعرض أحدث أدوية جلطات القلب ويقدم جوائز للأطباء
أكد الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" خلال مؤتمر صحفى نظمه مؤتمر كارديو الكس، على هامش المؤتمر العلمى أن جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمرها رقم 15 بحضور 25 دولة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مما يمثل أهمية خاصة.

وقال الدكتور رشدى زهران أن المؤتمر يبرز دور جامعة الإسكندرية باعتبارها مصدر للإشعاع العلمى، وتقدم الجامعة الجديد والمتطور، مشيرا إلى أن المؤتمر يتميز هذا العام بأنه يضم نخبة من المتميزين والخبراء.

من جانبه الدكتور قال محمد صبحى، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية رئيس مؤتمر أمراض القلب " كارديو الكس" المنعقد حاليا بالإسكندرية إن المؤتمر شارك فيه 6400 طبيب متخصص فى أمراض وجراحات القلب و750 رئيس جلسة، موضحا أن المؤتمر حصل على أفضل المواصفات العالمية من المنظمة الأمريكية والأوروبية لكى يصبح المؤتمر العالمى الوحيد الذى يعقد فى ، مؤكدا أن المؤتمر يعقد فى 9 قاعات..

وقال الدكتور محمد صبحى إنه تم عرض بعض الحالات الصعبة من خلال البث المباشر من قسم القلب بطب الإسكندرية ومركز القلب الدولى بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الخبراء الأجانب، كما تم عرض حالتين من والإمارات وواحدة من كولومبيا ولندن وإيطاليا، وتم تسجيل 35 طبيبا من الشباب بـ35 حالة معقدة قاموا بعرضها خلال المؤتمر كأفضل أطباء قلب.

وأوضح أنه تم عقد عدة ورش عمل لكيفية إنقاذ المريض فى الساعات الأولى من الإصابة بالجلطة، مشيرا إلى أن هناك مسابقات ولدينا محاضرات قيمة جدا من القسطرة التداخلية مثل تركيب الصمامات وتركيب الدعامات التى يتم امتصاصها.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية لدينا حوالى 15 جلسة وعندنا خبراء من داخل وخارج مصر وفى مجال المسح الذرى، تم الاستعانة بخبراء من أوروبا موضحا أن الجلسات متنوعة فى أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال الفحص من خلال المسح الذرى للقلب.

وأشار الدكتور سامح مرسى عرب أستاذ قلب الأطفال بطب الإسكندرية إلى أن وهناك جلسة عن موجات الصوتية رباعية الأبعاد عن طريق المرىء واستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، موضحا أنه سيتم تنظيم ورشة عمل يوم الجمعة عن إنعاش القلب فى الأطفال، وكيفية تنظيم ضربات القلب وحالات الكى الكهربى للبؤر السريعة حتى يمكن الاستغناء عن تناول الحبوب وهل يكفى العلاج بالحبوب لدقات القلب السريعة.

من جانبه أكد الدكتور طارق الزواوى رئيس قسم القلب بطب الإسكندرية يعتبر " كارديو الكس" أن المؤتمر أكبر مؤتمر قلب فى الشرق الأوسط، ويضم جميع أطباء القلب فى الدول العربية والأجنبية 30 % من الحضور يمثل شباب الأطباء للتعليم الطبى المستمر، ويشمل جميع فروع القلب، مؤكدا أنه تم عرض الجديد فى ارتفاع دهون الدم والجديد فى ارتفاع ضغط الدم وتناول المؤتمر جميع فروع القلب.

وأشار الدكتور طارق الزواوى إلى أنه تم عرض الأدوية الحديثة لإذابة الجلطات والتى تم الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، موضحا أنه تم الاتفاق عليها لعلاج مرضى الجلطات القلبية وهى متوافرة فى السوق المصرى للجلطات وارتفاع ضغط الدم ضغط الدم.

وقال الدكتور عمرو كمال أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية أن المؤتمر يقدم جوائز مهمة جدا تتضمن سفر الأطباء لحضور مؤتمرات خارج مصر فى الدول الأوروبية، والتدريب خارج مصر لدعم شباب الأطباء وتوصيل البحث العلمى إلى جميع المحافل الدولية.

بحضور أكبر أساتذة القلب.. مؤتمر "كارديو ألكس" يعرض بثا حيا لعمليات القسطرة

مؤتمر "كارديو ألكس": التدخل الفورى بالقسطرة لعلاج الجلطة يقلل تلف عضلات القلب
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