البحرين تحيل 18 متهماً إلى المحاكمة بتهم السعى والتخابر مع إيران وحزب الله

> أعلن المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين اليوم/الأربعاء/ أنه تم إحالة 18 متهماً إلى المحاكمة بتهم السعى والتخابر مع إيران والحرس الثورى الإيرانى ومنظمة حزب الله اللبنانى .

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الحمادى قوله إنه تم تحديد النظر فى الدعوى لجلسة 28 من الشهر الجارى أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لمحاكمة المتهمين، مضيفا أنه تم توجيه إليهم تهم السعى والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة تعمل لمصلحتها وتلقى أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية.

وأنهت نيابة الجرائم الإرهابية التحقيقات فى الواقعة، وثبت من خلال التحقيقات قيامهم بتكوين خلية سرية تحت مسمى (قروب البسطة) تعمل على تحريض الشارع البحرينى ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التى تدعو إلى تغيير نظام الحكم.

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