تطعيم 600 عامل صرف صحى لحمايتهم من الامراض والاوبئة بسوهاج

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قال المهندس ناجح ابراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم التعاقد مع الشركة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات والأدوية لتطعيم 600 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي بثلاث جرعات حيث تم البدء فى التطعيم بالجرعة الاولى بلقاح الالتهاب الكبدي (ب)، وكذلك بلقاح التيفود والتيتانوس على أن يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية عقب شهر من الحصول على الجرعة الاولى، وتطعيمهم بالجرعة الثالثة عقب خمسة اشهر من الجرعة الثانية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الإمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل.