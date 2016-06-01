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منع أحمد راسم النفيس من السفر إلى إيران

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منع أحمد راسم النفيس من السفر إلى إيران منع أحمد راسم النفيس من السفر إلى إيران

القيادي الشيعي أحمد راسم النفيس – أرشيفية

مراسل «ONA»:

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، القيادي الشيعي أحمد راسم النفيس، من السفر إلى إيران، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء قرار المنع، لعدم حصول “النفيس”، على موافقة ضابط الاتصال، طبقًا لتعليمات السفر إلى إيران، والتي تتطلب ضرورة حصول المصريين على موافقات من مصلحة الجوازات بالسفر .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة القطرية رقم 1304، والمتجهة إلى الدوحة، تقدم أحمد راسم النفيس، القيادي الشيعي للسفر على الرحلة، حيث ذكر أنه في طريقه إلى إيران، لحضور الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة الإمام الخوميني، وعند مطالبته بموافقة ضابط الاتصال من مصلحة الجوازات، نفى وجودها معه.

وأضافت أن تم منع “النفيس”، من السفر، وإنزال حقائبه من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه، وتم السماح له بالخروج من الدائرة الجمركية .

 

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