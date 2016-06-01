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مقتل 4 من موظفي الأمم المتحدة في هجومين بمالي

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مقتل 4 من موظفي الأمم المتحدة في هجومين بمالي مقتل 4 من موظفي الأمم المتحدة في هجومين بمالي

قوات حفظ السلام بمالي – أرشيفية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الأربعاء، أن 4 من موظفي المنظمة قتلوا في هجومين على مقرين للأمم المتحدة.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم، إن مهاجمين مجهولين أطلقوا صواريخ، أو قذائف هاون على معسكر بعثة “مينسوما” في مدينة جاو بشمالي البلاد، في وقت متأخر الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوة حفظ السلام، وإصابة أكثر من 12 من الجنود والموظفين المدنيين.

وبعد فترة قصيرة، هاجم مسلحون موقع وحدة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة في جاو، مما أسفر عن مقتل خبير دولي في مكافحة الألغام واثنين من رجال الأمن من مالي.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوعين من مقتل 5 من جنود قوات حفظ السلام الأممية في شمال مالي، بعدما اصطدمت قافلتهم بلغم، ثم تعرض لإطلاق نار من جانب مجموعة مسلحة مجهولة، بالقرب من بلدة اجولهوك بشمال منطقة كيدال.

ويذكر أن شمال مالي وقع عام 2012 في أيدي المتمردين الإسلاميين، الذين قامت فرنسا، الدولة المستعمرة سابقاً لمالي، بإجبارهم على التراجع مطلع 2013. ومازالت جماعات إسلامية متعددة تشن هجمات في المنطقة.

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