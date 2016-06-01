إحالة صاحب عقار وبلطجى بالمطرية لـ"الجنايات" بتهمة قتل طفل فى مشاجرة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، والمستشار أحمد جاد، مدير نيابة الحوادث، إحالة صاحب عقار وبلطجى بمنطقة المطرية للجنايات، وذلك بتهمة قتل طفل وإصابة مواطن آخر فى مشاجرة نشبت بينه وبين بلطجى بالمنطقة.

وتعود الواقعة، إلى محاولة بلطجى يدعى "خالد.م" بمنطقة المطرية، ممارسة البلطجة على صاحب عقار بالمنطقة يدعى "سيد.ا" يملك عقار مكون من عدة طوابق تحت الإنشاء، حيث حاول البلطجى الاستحواذ على 3 طوابق من العقار عنوة عن صاحبه، وهدده فى حالة رفضه تسليمه شقق بعقاره.

فى حين رفض صاحب العقار أن يفرض الثانى إتاوة عليه، ونشبت مشاجرة بينهما تبادلا خلالها إطلاق النيران، مستخدمين بنادق آلية، نتج عنها إصابة طفل كان يمر من محل الواقعة بالصدفة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطلقة، كما أصيب مواطن آخر من المارة، وتم نقله إلى المستشفى.

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