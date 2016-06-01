محامى المتهمين بأحداث الكرم بالمنيا: الجميع يسعى لتطبيق دولة القانون

قال مجدى رسلان، محامى المتهمين، فى أحداث الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص - والتى شهدت أحداث عنف مؤخرا، إنه ردا على دعاوى حقوقيين أقباط، بتنظيم وقفة احتجاجية بالشموع أمام الكاتدرائية، احتجاجا على محاولات الصلح العرفى، - إن الجميع يسعى لتطبيق دولة القانون واحترام منظومة العدالة فى مصر

وأضاف رسلان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد مطالبات بعقد صلح عرفى حتى يقبلها الطرف الآخر أو يرفضها، مؤكدا رفضه القاطع لمفاوضات الصلح بين الأطراف واحترام دولة القانون.

وأضاف رسلان أن استدعاء الطائفية فى هذا الحدث أمر مرفوض من الجميع، وأن سير التحقيقات يمر بشكل طبيعى ودون وجود دليل واحد ضد المتهمين فى القضية، سواء بواقعة التعرية أو غير ذلك وهو ما سوف تكشف عنه الأيام المقبلة.

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