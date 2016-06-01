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النيابة تستمع لأقوال الشهود فى حريق منازل بمشاجرة بين عائلتين فى المرج

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النيابة تستمع لأقوال الشهود فى حريق منازل بمشاجرة بين عائلتين فى المرج النيابة تستمع لأقوال الشهود فى حريق منازل بمشاجرة بين عائلتين فى المرج
تستمع نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، والمستشار محمد الجرف مدير نيابة الحوادث، إلى أقوال الشهود وأهالى المجنى عليهم فى قضية حريق عدة منازل بمنطقة المرج، بسبب مشاجرة بين عائلتين بالمنطقة.

وتعود الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج أسفرت عن قيام عائلة بحرق عدة منازل للعائلة الأخرى، وتستمع النيابة إلى كل من "هبة.م" و"هبة.ا" من العائلة المجنى عليها.

ومن المقرر أن تستأنف النيابة خلال الأيام المقبلة الاستماع إلى بقية الشهود بالمنطقة لتحديد أسباب الخصومة بين العائلتين، وتحديد المتورطين بالواقعة.

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