محافظ الشرقية: ما أنجزته الحكومة بعهد السيسى فى عامين يفوق ما تم بـ50 عاما

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن حجم المشكلات والأعباء المتراكمة خلال الخمسة عشر عاما الماضية كثير جدا، ورغم ذلك فإن ما تم إنجازه فى عهد الرئيس السيسى عبر الحكومة يفوق ما تم فى خمسين عاما الماضية .

وأضاف اللواء خالد سعيد خلال لقائه بأعضاء مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء، بحضور اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية والمهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس كمال بهجات رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، والنائب محمد الزاهد ، بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم انجاز 32 مشروع على مدار 50 عاما ، بتكلفة مليار و7 من عشرة جنية ، بينما فى عهد الرئيس السيسى ، تم انجاز 8 مشروعات كبرى ، بتكلفة 1،4 مليار جنيه.

ومن جانبه أكد اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية أن رجال الشرطة يؤدون واجبهم على أكمل وجه مؤكداً أن مدينة العاشر من رمضان تشهد تحسناً فى الحالة الأمنية من خلال تكثيف الحملات المرورية والدوريات الأمنية لحفظ الأمن وحتى يشعر المواطن بالأمان داخل المدينة .

>وطالب مدير الامن بضرورة توفير الدعم اللازم لتزويد منظومة الأمن داخل المدينة بعدد من سيارات الدفع الرباعى تساهم فى فرض السيطرة الأمنية وتعقب العناصر الإجرامية وتغطية كافة أجزاء المدينة ، مشيراً إلى قيام حملات تموينية وبشكل منتظم للمرور على كافة المحال التجارية والاسواق وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

بينما أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان أن المدينة بحاجة إلى الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لقاطنيها والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف نسمة مؤكداً أن دور مجلس الأمناء يمثل حلقة الوصل بين المحافظة والمدينة ويعمل على نقل كافة المشاكل التى تعانى منها المدينة للجهات المعنية ، كما أعلن عن موافقة الجهاز بالتنسيق مع جمعية المستثمرين على تزويد منظومة الحماية المدنية بالمدينة ب 2 سيارة مطافى .

>

-مستشفى حميات فاقوس فى الشرقية بدون عناية مركزة والمرضى يفترشون الأرض.. المدير: نخدم 3 ملايين مواطن بـ 33 سريرا منذ العهد الملكى.. يؤكد لـ"اليوم السابع": الحل فى المبنى المتعثر منذ 15 عاما

>