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الآلاف من أهالى قرية العزيزة بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى

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الآلاف من أهالى قرية العزيزة بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى الآلاف من أهالى قرية العزيزة بالدقهلية يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى
شيع الآلاف من أهالى قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد المجند محمود عادل طه 24 سنة والذى استشهد خلال الحادث الإرهابى بسيناء.

وخرج جثمان الشهيد من المسجد الكبير بالقرية، وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ويا شهيد نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح".

وشارك عدد من قيادات القوات المسلحة فى الجنازة وقيادات مركز شرطة المنزلة، فيما سادت حالة حزن داخل القرية، وأشار عدد من جيران الشهيد إلى أنه صاحب خلق كبير ومحبوب بين أبناء قريته.


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