تجديد حبس المتهمين بإيواء "أمين موسي" قاتل رئيس مباحث شبرا الخيمة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قليوب تجديد حبس 4 من العناصر الإجرامية المتهمة بالتستر وإخفاء المسجل خطر " أمين موسى"، المتهم في واقعتي استشهاد المقدم مصطفي لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقي إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود هندى وكيل فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بوجود عناصر إجرامية وراء التستر على المتهم بقتل الرائد إيهاب إبراهيم جورج معاون مباحث مركز الخانكة و5 آخرين وإصابة ضابط، وأخطر عنصر إجرامى فى عصابات الجعافرة، الذى قتل على يد رجال الأمن.

ودلت تحريات المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب على ورود معلومات عقب قتل المتهم رجب موسى سيد الغريب وشهرته "أمين موسى " ، أن هناك 5 من العناصر الإجرامية بينهم سيدة كانوا يتسترون على المتهم، ويساعدونه علي الاختفاء خوفا من الملاحقة الأمنية، وإمداده بالمبالغ المالية اللازمة لشراء السلاح والمواد المخدرة لإعادة بسط نفوذه بالمنطقة.

تبين أن المتهمين هم "حسين.ع" 37 عاماعامل، "رمضان.أ" 30 عاما عاطل ومقيم ميت حلفا دائرة مركز قليوب، و"عادل. م" 38 عاما عاطل، "هناء.م" 25 عاما ربة منزل، و"حسن.م" 39 عاما سائق. عقب تقنين الإجراءات،وباستهداف المتهمين، تم ضبطهم عدا الأخير، وبحوزة الثانى كمية من الهيروين المخدر تزن حوالى 3 جرامات، بقصد الاتجار.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بصحة ما ورد بالتحريات، وقيامهم بسابقة إيواء المتهم وتوفير المبالغ النقدية له بقصد شراء مخدر الهيروين والأسلحة، لمساعدته على استعادة نشاطه الإجرامى وبسط نفوذه بالمنطقة، وأنهم على علم أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام والقضايا، حيث قرر الأول قيامه بسابقة إمداد المتهم بمبلغ مالى وإيوائه. وقرر الثانى قيامه بسابقة تأمين المتهم بالزراعات وذلك برصد أى تحركات أمنية تستهدفه وإبلاغه بها، وقرر الثالث قيامه بسابقة تأمين انتقالات المتهم مستخدمًا دراجته البخارية، وقررت الرابعة أنها تربطها بالمتهم علاقة عاطفية وتتردد عليه الزراعات لتأمين الطعام والملابس وشراء خطوط الهواتف المحمولة باسمها لصالحه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أمر محمد الرفاعي وكيل أول نيابة قليوب ، بحبس المتهمين أربعة أيام ووجه لهم تهمة إيواء مجرم والتستر عليه بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية وجدد قاضي المعارضات حبسهم تمهيدا لاحالتهم للمحاكمة

- ننشر صورة المتهمين بإيواء "أمين موسى" قاتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

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