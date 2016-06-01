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شاهد بـ"أجناد مصر": أُصبت بشظايا فى انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارتى

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شاهد بـ"أجناد مصر": أُصبت بشظايا فى انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارتى شاهد بـ"أجناد مصر": أُصبت بشظايا فى انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارتى
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 42 متهما فيى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد " الإرهابى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وبعد سماع شهادة رئيس مباحث قسم الدقى إبان أحداث تفجير نقطة مرور الجلاء، نادت المحكمة على شاهد الإثبات، النقيب أحمد عزت الضابط بمرور الجيزة، والذى تعرضت سيارته الخاصة لعملية زرع عبوة ناسفة، والذى قال فى شهادته أمام المحكمة بعد حلف اليمين، إنه كان مكلفا بالخدمة بالقرب من ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وأنه ركن سيارته الملاكى بالقرب من الميدان.

وأضاف الشاهد أنه أنهى عمله الذى يبدأ من 3 عصرا وحتى الساعة 11 مساء يوم الحادث، وذهب لاستقلال سيارته الخاصة فحدث فيها انفجار، وأنه أصيب بشظايا بقدمه اليسرى، وجرح تهتكى بقدمه اليسرى.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.


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