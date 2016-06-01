القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبدالله لجلسة 3 يوليو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 3 يوليو المقبل.

وقال "صبرى" فى دعواه، إنه انضم حديثاً إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن المبلغ ضده هشام عبد الله، ليظهر على شاشة قناة الوطن الإخوانية المملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية قيادة وشعباً، حيث ظهر عبر البرنامج الذى يقدمه، وتطاول على النظام المصرى وعلى الشعب المصرى، موجهاً أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية التى يديرها من خلال هذه القناة، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكباً فى حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى.

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