أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

نصائح لتجنب مشاكل الإنجاب

Google+ Print
نصائح لتجنب مشاكل الإنجاب نصائح لتجنب مشاكل الإنجاب

الأربعاء 01-06-2016 10:46

قد يفكر الزوجان، بتأخير الإنجاب بعد الزواج مباشرة، بسبب رغبتهما بالتمتع بحياتهما لفترة أطول، لكن هذا التأخير قد يسبب لهما المشاكل فيما بعد، فيتأخر الإنجاب لسنوات، يقدم لك الدكتور حازم المنديل، استشاري أمراض وجراحة النساء العامة والمناظير الدقيقة، وأستاذ مشارك في جامعة الملك سعود، نصائح لتتجنبي أي مضاعفات:

- يفضل عدم تأجيل الحمل والإنجاب لفترات طويلة وسن متقدمة، وعدم التسرع في اللجوء لعمليات التلقيح الصناعي.
- اختيار الطبيب المختص المناسب والمتابعة الجيدة، فليس كل الأطباء على درجة من الخبرة، فمنهم من يمارس مهنة الطب على أنها تجارة بغض النظر عن صحة ومصلحة المريض.
- الاهتمام بالأكل السليم والإكثار من الخضروات والفواكه وتجنب الكربوهيدرات والدهون والسكريات والمواد الحافظة والابتعاد عن التدخين؛ نظراً لما لها من أضرار صحية كبيرة.
- تجنب الاستماع لنصائح الجارات فيما يتعلق بالوصفات والأعشاب والعلاجات غير الطبية المغشوشة، والتي أظهرت نتائج تحليل بعضها احتواءها على مواد كيميائية وهرمونات.
- دراسة وبحث الزوجين عن المشكلة التي يعانيان منها وتعيقهما عن الإنجاب، وتكوين خلفية ثقافية عنها في ظل ثورة المعلومات الإلكترونية.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن مرحلة النفاس" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 37 من "سيدتي" وطفلك في الأسواق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي