نصائح لتجنب مشاكل الإنجاب

قد يفكر الزوجان، بتأخير الإنجاب بعد الزواج مباشرة، بسبب رغبتهما بالتمتع بحياتهما لفترة أطول، لكن هذا التأخير قد يسبب لهما المشاكل فيما بعد، فيتأخر الإنجاب لسنوات، يقدم لك الدكتور حازم المنديل، استشاري أمراض وجراحة النساء العامة والمناظير الدقيقة، وأستاذ مشارك في جامعة الملك سعود، نصائح لتتجنبي أي مضاعفات:

- يفضل عدم تأجيل الحمل والإنجاب لفترات طويلة وسن متقدمة، وعدم التسرع في اللجوء لعمليات التلقيح الصناعي.

- اختيار الطبيب المختص المناسب والمتابعة الجيدة، فليس كل الأطباء على درجة من الخبرة، فمنهم من يمارس مهنة الطب على أنها تجارة بغض النظر عن صحة ومصلحة المريض.

- الاهتمام بالأكل السليم والإكثار من الخضروات والفواكه وتجنب الكربوهيدرات والدهون والسكريات والمواد الحافظة والابتعاد عن التدخين؛ نظراً لما لها من أضرار صحية كبيرة.

- تجنب الاستماع لنصائح الجارات فيما يتعلق بالوصفات والأعشاب والعلاجات غير الطبية المغشوشة، والتي أظهرت نتائج تحليل بعضها احتواءها على مواد كيميائية وهرمونات.

- دراسة وبحث الزوجين عن المشكلة التي يعانيان منها وتعيقهما عن الإنجاب، وتكوين خلفية ثقافية عنها في ظل ثورة المعلومات الإلكترونية.

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