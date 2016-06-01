أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

تعرفي على أسباب الصداع لدى طفلك وعلاجه؟

Google+ Print

الخميس 02-06-2016 02:00

الصداع لدى الأطفال من الأمراض الشائعة في وقتنا الحالي، وهو أحد الأسباب بنسبة 10% من مجمل زيارات الأطفال للعيادات الطبيَّة.
«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور همام قنديل، استشاري الأطفال وأستاذ مساعد لطب الأطفال بجامعة الملك سعود، ليعرفك إلى أسباب الصداع لدى الأطفال وطرق علاجه.


• لوحظ في السنوات الأخيرة انتشار الشكوى من الصداع لدى الأطفال صغار السن.. فمن أي عمر ممكن أن يصاب الطفل بالصداع؟
بداية أوضح الدكتور قنديل أنَّه وبمعدل 7% يشكو الأطفال من الصداع، ويمكن أن يبدأ في عمر سنتين, لكن أغلب أعراض الصداع، والصداع النصفي خاصة تبدأ في مرحلة التعليم الابتدائي.
لكن كيف نميِّز أن الطفل يشعر بالصداع، وهو لا يستطيع التعبير عن ألمه وانزعاجه لصغر سنه؟
يصبح الطفل دائم البكاء ويمسك برأسه بطريقة ما, لأنَّ أغلب الصداع، الذي يصيب الأطفال لا يؤثر على الحركة والرؤية لديهم. لذلك يجب على الأم أن تكون شديدة الملاحظة, فالأطفال الذين يعانون من الصداع النصفي لا تشخص حالتهم بدقَّة لهذا لا يعالجون.
• ما هي الأسباب الشائعة للصداع عند الأطفال، ومن الممكن أن تخفى على الطبيب؟
يعدُّ الصداع أحد الأسباب الرئيسيَّة، التي تستدعي عرضهم على الطبيب, لأنَّ أسباب الصداع لديهم كثيرة, ويجب معرفة نوعه إن كان نصفياً أو عادياُ, فلا بد من تتبع تاريخ المرض وعدد مرَّات حدوثه، ومدَّة استمراريته وشدَّته والأعراض المصاحبة له, وهل في تاريخ العائلة حالات صداع نصفي، فهو مؤشر لتشخيصه.
وممكن أن يكون السبب التهاب الجيوب الأنفيَّة أو ضعف النظر أو خبطة بالرأس أثناء لعب الطفل، وقد تستمر لشهور عديدة، وأيضاً الطفل المصاب بالصرع معرض للشعور بالصداع لا سيما قبل النوبة أو بعدها.


• طرق العلاج؟
علاج الصداع يختلف باختلاف أسبابه, فلا بد من الكشف عن السبب أولاً, فإذا كان السبب الجيوب الأنفيَّة نقوم بعلاجها، وإذا كان متعلقاً بمشاكل في العين فيجب علاجها أولاً, فلا يجوز تناول المسكنات وإغفال العلاج؛ لأنَّ ذلك سيفاقم المشكلة ويمكن أن يسبِّب مشاكل قد يصعب السيطرة عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي