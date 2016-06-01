سلمى حايك تخشى على الأطفال من الـ«آي باد»

قالت الممثلة الشهيرة مكسيكية الأصل سلمى حايك إن أجهزة الـ "اي باد" اللوحية تمثل خطراً على الأطفال، حيث إنها تعزلهم عن العالم الواقعي. ونقلت مجلة ريد البريطانية عن سلمى القول إنه يجب العمل على إشراك الأطفال في الحياة الواقعية بدلاً من تركهم أمام شاشات الـ "اي باد".

وأضافت سلمى: هناك خطر متمثل في أن الأمهات كبيرات السن، اللاتي غالبا ما يشعرن بالإرهاق، يستخدمن أجهزة الـ "اي باد" والأجهزة التكنولوجية المماثلة كوسيلة سهلة للترفيه عن الأطفال. وأوضحت: يجب إشراك الأطفال في الحياة الواقعية، الأمر يتطلب جهدا، والأمهات يشعرن بالإرهاق الشديد خاصة أن معظمنا يعمل والحياة مرهقة.