هدنة لمدة 48 ساعة فى مدينة داريا السورية بمبادرة من موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية هدنة لمدة 48 ساعة اعتبارا من الاربعاء بين القوات السورية ومقاتلى المعارضة فى مدينة داريا المحاصرة فى جنوب غرب دمشق، بمبادرة من روسيا وبالتنسيق مع واشنطن والنظام السورى.

وصرح مدير المركز الروسى للمصالحة بين الاطراف السوريين سيرغى كورالينكو فى بيان اصدرته الوزارة "بدأت هدنة لمدة 48 ساعة فى داريا اعتبارا من الأول من يونيو، وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان بأمان".

وأوضح كورالينكو أن الهدنة بين القوات السورية ومقاتلى المعارضة أعلنت "بمبادرة من روسيا وبالتنسيق مع السلطات السورية والجانب الأمريكي".

وكانت روسيا دعت الاسبوع الماضى إلى هدنة مؤقتة فى داريا وفى الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث تتواصل المعارك رغم وقف إطلاق النار الهش الذى أعلن فى سوريا فى 27 فبراير بمبادرة روسية وأمريكية.

وكانت داريا التى تبعد 10 كلم جنوب دمشق من أولى المدن التى تمردت على نظام الرئيس السورى بشار الأسد، كما أن قوات النظام تحاصرها منذ العام 2012.

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