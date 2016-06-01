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الأمم المتحدة تدين استهداف مسجد ومستشفى بإدلب شمالى سوريا

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الأمم المتحدة تدين استهداف مسجد ومستشفى بإدلب شمالى سوريا الأمم المتحدة تدين استهداف مسجد ومستشفى بإدلب شمالى سوريا
أدانت الأمم المتحدة الغارات الجوية التى استهدفت مسجدًا ومستشفى ومرافق مدنية أخرى فى مدينة إدلب شمالى سوريا.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون- فى تصريحات أوردتها قناة (العربية) اليوم الأربعاء أن التحقيقات جارية للتأكد من الجهة التى شنت الغارات.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربى أن واشنطن ستتابع مع موسكو للتحقق من الاتهامات الموجهة لروسيا بتنفيذ الغارات فى إدلب، حيث أفادت معلومات بأن غارات شنتها مقاتلات روسية على مناطق مختلفة فى محافظة إدلب أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
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مصر 365

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