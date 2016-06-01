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جنش في المستشفى بسبب درجة حرارته

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جنش في المستشفى بسبب درجة حرارته جنش في المستشفى بسبب درجة حرارته

انتقل محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك إلى إحدى المستشفيات مساء أمس بسبب درجة حرارته.

وأصيب جنش بنزلة برد حادة غاب على إثرها عن التمرين مساء أمس الثلاثاء للمرض.

وكان اللاعب قد حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة محمد حلمي المدير الفني للفريق أمس، لعدم خوض التدريبات الجماعية للفريق.

وخرج جنش من المستشفى صباح اليوم الأربعاء بعد تحسن حالته الصحية ونزول درجة حرارته للدرجة الطبيعية.

ويحرس محمود جنش مرمى الزمالك بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة في ظل إصابة أحمد الشناوي الحارس الأساسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد الشرطة يوم 11 يونيو الجاري في بطولة الدوري.

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