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القبض على مستريح بالإسكندرية استولى على 70 مليون جنيه من المواطنين

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القبض على مستريح بالإسكندرية استولى على 70 مليون جنيه من المواطنين القبض على مستريح بالإسكندرية استولى على 70 مليون جنيه من المواطنين
ألقت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على مستريح الإسكندرية الهارب من 25 بلاغا بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 70 مليون جنيه.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهرى، بلاغات من العديد من المواطنين ضد "أشرف . ا " 44 سنة مقيم دائرة قسم سيدى جابر "الهارب"، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى مجالات استيراد وتجارة الأخشاب والألوميتال وتجارة السيارات مقابل فائدة شهرية قدرها 3%، فقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع وتهرب من رد أصول المبالغ التى تحصل عليها.

وأكدت تحريات ضباط القسم من صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه المحكوم عليه الهارب فى عدد "2" قضية نصب، بلغت جملة أحكامها حبس 3 سنوات آخرها القضية جنح قسم ثان الرمل "نصب" حضورياً بالحبس لمدة سنتين، بتكوين تشكيل إجرامى بزعامته، ضم عدد "6" آخرين تم ضبطهم، تخصص فى مجال جرائم تلقى الأموال من المواطنين، حيث بلغ عدد البلاغات للقسم "250" بلاغا، وبلغ إجمالى إيداعاتهم مبلغ "70000000" مليون جنيه مستغلين مقر جمعية "شاركنا" المشهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، لبث الثقة لدى المواطنين لإيداع أموالهم.

تمكن ضباط القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر أحوال القسم لإرفاقه بالمحضر الأصل، وجار العرض على النيابة.


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