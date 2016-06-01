بالصور.. أول طفل مصرى يحمل اسم الرئيس الروسى "بوتين"

فى سابقة تعد الأولى من نوعها، أطلق مواطن مصرى يدعى مؤمن مختار، اسم الرئيس الروسى فلادمير بوتين، على مولوده الجديد.

وقال مختار لـ"اليوم السابع" إنه معجب بشخصية الرئيس الروسى "المؤثرة فى العالم والقوية"، ويريد أن يتأثر نجله بها.

وأضاف المواطن المصرى الذى يعمل مترجما للغة الروسية إنه يتمنى أن يصبح نجله حلقة وصل فى العلاقات بين القاهرة وموسكو، وأن يتعلم اللغة الروسية كوالده ويتعلم بالأراضى الروسية من أجل تعزيز الصداقة بين الشعبين المصرى والروسى، وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وأوضح مختار (الشغوف بالشئون الروسية)، أن الاسم الجديد رغم غرابته على المجتمع المصرى إلا أنه حاز على إعجاب الكثير من الأهل والأصدقاء، وذلك لمكانة الرئيس الروسى فى قلوب المصريين، على حد قوله.

ويأمل المواطن المصرى أن تعود رحلات الطيران الجوية بين مصر وروسيا مجددا بعد توقفها مؤخرا بسبب الحادث الأليم، الذى أصاب الطائرة الروسية فوق سيناء منذ عدة أشهر.

فيما اهتمت وكالات أنباء وصحف روسية وقنوات تلفزيونية بموسكو بإطلاق اسم "بوتين" على الطفل المصرى.

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء، "ولد فى مصر أول طفل يحمل اسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى العاصمة المصرية القاهرة، وحمل الطفل الجديد، وهو من أب وأم مصريين، اسم الرئيس الروسى ليدل على قوة العلاقات بين مصر وروسيا وحب الشعب المصرى للرئيس الروسى، والاسم الكامل للطفل الجديد هو بوتين مختار، حيث كانت ولادته اليوم الأربعاء".

وقال والد الطفل أيضا للوكالة الروسية: "قررت تسمية ابنى باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لأننى أحب روسيا وأحب الرئيس الروسى، وأتمنى أن يكون ابنى مثل الرئيس الروسى فى شخصيته القوية، ليس من الضرورى أن يصبح ابنى بوتين مؤمن مختار رئيسا، ولكن من الجيد أن يعلم عندما يكبر أنه تم تسميته على اسم قائد أكبر وأقوى دولة فى العالم".

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