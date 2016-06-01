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بالفيديو والصور.. إعلام المصريين تستحوذ على 51 % من بريزنتيشن سبورت

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بالفيديو والصور.. إعلام المصريين تستحوذ على 51 % من بريزنتيشن سبورت بالفيديو والصور.. إعلام المصريين تستحوذ على 51 % من بريزنتيشن سبورت
فى خطوة مهمة ومؤثرة تساهم فى تطوير صناعة كرة القدم المصرية، وقعت شركة إعلام المصريين وشركة بريزنتيشن سبورت اتفاقا، اشترت بموجبه شركة إعلام المصريين 51 % من أسهم شركة بريزنتيشن سبورت، فى سبيل خطة الشركتين لإحداث طفرة نوعية فى مجالى التسويق والإعلام الرياضى عامة وكرة القدم بصفة خاصة، وذلك بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة بريزينتيشن سبورت .

تأتى هذه الشراكة لتكون الخطوة الأكبر والأهم فى دعم كرة القدم المصرية، كما تأتى استكمالا للمسيرة الناجحة التى انتهجتها شركة بريزنتيشن سبورت منذ دخولها مجال صناعة كرة القدم المصرية ورعاية أنديتها.

وستعمل هذه الشراكة على فتح آفاق جديدة لاقتصاديات كرة القدم، بعناصرها المختلفة ومسابقتها وإعلامها، وكافة أطراف اللعبة خاصة مع زيادة رأس المال المستثمر فى هذا المجال، بما يدعم استقرار سوق كرة القدم المصرية.

وستستمر شركة بريزنتيشن، بعد هذا الاتفاق، فى مواصلة دورها وإدارتها لأنشطتها، ومهامها، بذات كوادرها، فى ظل الرؤى والاستراتيجيات الجديدة، التى ستسفر عنها هذه الشراكة .

وكان أحمد أبو هشيمة قد أعلن مؤخرا عن استراتيجية طموحة لشركة إعلام المصريين بضخ استثمارات جديدة فى القطاع الإعلامى والمساهمة فى استعادة قوة فى صناعة الإعلام وفق قواعد تنافسية تعود بالنفع على جميع العاملين فى الحقل الإعلامى والرياضى.

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (1)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (2)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (3)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (4)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (5)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (6)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (7)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (8)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (9)

احمد ابو هشيمة إعلام المصريين بريزنتيشن سبورت (10)
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مصر 365

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