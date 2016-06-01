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وزارة الرى تبدأ غمر مشروع قناطر أسيوط بالمياه تمهيداً للتحويل الثالث لمجرى النيل

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وزارة الرى تبدأ غمر مشروع قناطر أسيوط بالمياه تمهيداً للتحويل الثالث لمجرى النيل وزارة الرى تبدأ غمر مشروع قناطر أسيوط بالمياه تمهيداً للتحويل الثالث لمجرى النيل
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بدأ عملية غمر موقع قناطر أسيوط الجديدة بالمياه بوقف سحب مياه الآبار من منطقة الانشاء، مشيراً الى أن تحويل المجرى سيتم نهاية الشهر الحالى عقب "موازنة" المياه مع مجرى النيل والتى تستمر لمدة 30 يوم ليعود النهر إلى طبيعته الأولى.

وأضاف عبد العاطى فى بيان اليوم، أنه سيتم وقف أعمال النزح الجوفى بحفرة الإنشاء فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وملئها بالمياه تدريجياً بكمية تصل إلى حوالى 600 ألف متر مكعب، لتتساوى مع منسوب مياه النيل.

وأِشار إلى أنه سيتم إزالة السد المؤقت بأمان وتحويل المجرى ومرور المياه من خلال فتحات القناطر، لافتا الى أن تحويل مجرى النيل هو الثالث الذى تشهده ، حيث كانت المرة الأولى أثناء بناء السد العالى، والثانية أثناء بناء قناطر نجع حمادى الجديدة، والثالثة بمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وأوضح أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية سيقوم بتحسين حالة الرى فى محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلاً عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.

وكشف المهندس احمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر بوزارة الرى أن ما تم تنفيذه من أعمال فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بلغ 84,37 % من قيمة الأعمال المدنية، كما تم تنفيذ نحو 73,77 % من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، وتم الانتهاء من صب الخرسانة لجميع أجزاء الكوبري العلوي من بلاطات وكمرات، علاوة على صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الكوبري العلوي أعلى المفيض الغربي والأهوسة الملاحية، وكذلك انهاء صب الخرسانة المسلحة خلف المفيض الغربي وجاري العمل خلف المفيض الشرقي والانتهاء من دق الستائر المعدنية خلف المفيضين الغربي والشرقي، بالإضافة إلى الانتهاء من عمل الحمايات الدائمة داخل حفرة الإنشاء بالأمام وخلف المفيض الغربي والأهوسة الملاحية.

وأشار إلى أنه تم انهاء صب الخرسانة المسلحة للجزء الأول للحائط الفاصل داخل حفرة الإنشاء وجاري العمل خلف محطة الكهرباء والمفيضين في بعض المناطق الأخرى، والانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي وعمل التجارب الأولية لجميع بوابات المفيضين الشرقي والغربي، فضلاً عن الانتهاء من تركيب بوابتي الهويسين بالخلف وجاري استكمال أعمال اللحام بهما، فيما تم نزح 210,430 مليون متر مكعب باستخدام أنظمة وآبار التجفيف بالموقع.

وأوضح المهندس حسين جلال المهندس المقيم بالمشروع بأن العمل يجري على قدم وساق في مختلف جوانب المشروع ليل نهار، حيث يجري صب الأعمال الخرسانية بمختلف مكونات المشروع وقد بلغ إجمالي ما تم صبه 393,294 ألف متر مكعب من إجمالي كميات الخرسانة.

كما يجري العمل في صب الخرسانة المسلحة لبغال الكوبري العلوي والكمرات العرضية والبلاطات، علاوة على صب حوائط الجزء الثاني من الوصلة بين القناطر القديمة والأهوسة الملاحية، وكذلك يجري صب الخرسانة المسلحة في الجزء الثاني للحائط الفاصل داخل حفرة الإنشاء.

كما يجري تنفيذ أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي بالمبنى الإداري، وأعمال المباني حتى منسوب الردم، وأعمال عزل الأساسات، فضلا عن تنفيذ أعمال الردم حول المنشئات على مناسيب مختلفة، وخلف محطة الكهرباء تمهيدا لتنفيذ أعمال الحمايات، وكذلك جاري تنفيذ أعمال التكريك بجزيرة بني مر وأعمال حمايات الميول بها.

ويجري تنفيذ أعمال الحمايات خلف محطة الكهرباء والمفيض الشرقي وعلى الميول بالبر الأيمن خارج حفرة الإنشاء واستكمال أعمال دق الخوازيق بالبر الأيمن أمام وخلف الأهوسة الملاحية، حيث تم دق 136 خازوق من إجمال 146 خازوق، وجاري تركيب حوامل الكابلات الخاصة بلوحات تشغيل الهويسين من ناحية الخلف بمحاور 18-19، وجاري التفتيش على أعمال اللحامات لبوابة الهويس رقم 2 بالأمام.

وصول المياه لأفرع النيل وحل مشكلة ترعة بهيج وحفير شهاب الدين
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