"استشاري الشارقة" يكلف محامياً لتولي قضية الطفل عبيدة

كلّف المجلس الاستشاري في الشارقة المحامي عبيد المازمي لتولي مهمة المرافعة في قضية الطفل عبيدة وطلب القصاص من القاتل.

أعلن ذلك الرائد شاهين المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي في مؤتمر صحفي عقد بخيمة مواساة الطفل عبيدة بالشارقة مساء الثلاثاء الذي أكد أنه سيتم الاقتصاص من المجرم الذي سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء طفل .

بدوره قال عبيد المازمي محامي الطفل عبيدة أنه سيترافع مجانا في القضية، ليطالب بالقصاص ،مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور أمر الإحالة من النيابة وإحالة الدعوى للقضاء الأسبوع المقبل.

وأوضح المازمي أن : الجرائم الموجهة للمتهم هي القتل العمد والخطف مع سبق الإصرار والترصد، والمختبر الجنائي سيحدد ما إذا كان هناك اعتداء جنسي على الطفل أم لا؟ فإذا ثبت الاعتداء سيضاف للمتهم تهمة الاعتداء الجنسي على الطفل".

وذكر أن "قانون حقوق الطفل الذي عرف باسم قانون وديمة سيبدأ تطبيقه منتصف الشهر الجاري، ولكن لن يطبق على قضية الطفل عبيدة لأن واقعة القتل تمت قبل بدء التطبيق وبالتالي سيطبق قانون العقوبات الحالي على هذه القضية"، موضحا أن قانون العقوبات الحالي كاف لإصدار عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل عبيدة.

وأضاف المازمي: من المتوقع ألا تزيد المدة الزمنية لإجراءات المحاكمة في قضية الطفل عبيدة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة عن 4 أشهر".

وقال إبراهيم صدقي والد الطفل عبيدة إن "المتهم ليس صديقه نافيا كل الشائعات التي تقول إن المتهم كان يحضر عبيدة من المدرسة.

وأردف: أنهينا خيمة العزاء ونترك الأمر للقضاء.. ونثق في القضاء الإماراتي العادل، وفي انتظار الحكم بالقصاص.

ورفع أطفال من أقارب الطفل يتقدمهم شقيقتي عبيدة لافتات تحمل صورته وعليها شعارات تنادي بالقصاص من المتهم.

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