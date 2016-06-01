أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"استشاري الشارقة" يكلف محامياً لتولي قضية الطفل عبيدة

Google+ Print
"استشاري الشارقة" يكلف محامياً لتولي قضية الطفل عبيدة "استشاري الشارقة" يكلف محامياً لتولي قضية الطفل عبيدة

كلّف المجلس الاستشاري في الشارقة المحامي عبيد المازمي لتولي مهمة المرافعة في قضية الطفل عبيدة وطلب القصاص من القاتل.

أعلن ذلك  الرائد شاهين المازمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي في مؤتمر صحفي عقد بخيمة مواساة الطفل عبيدة بالشارقة مساء الثلاثاء الذي أكد أنه سيتم الاقتصاص من المجرم الذي سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء طفل .

بدوره قال  عبيد المازمي محامي الطفل عبيدة أنه سيترافع مجانا في القضية، ليطالب  بالقصاص ،مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور أمر الإحالة من النيابة وإحالة الدعوى للقضاء الأسبوع المقبل.

وأوضح  المازمي أن : الجرائم الموجهة للمتهم هي القتل العمد والخطف مع سبق الإصرار والترصد، والمختبر الجنائي سيحدد ما إذا كان هناك اعتداء جنسي على الطفل أم لا؟ فإذا ثبت الاعتداء سيضاف للمتهم تهمة الاعتداء الجنسي على الطفل".

وذكر أن  "قانون حقوق الطفل الذي عرف باسم قانون وديمة سيبدأ تطبيقه  منتصف الشهر الجاري، ولكن لن يطبق على قضية الطفل عبيدة لأن واقعة القتل تمت قبل بدء التطبيق وبالتالي سيطبق قانون العقوبات الحالي على هذه القضية"، موضحا أن قانون العقوبات الحالي كاف لإصدار عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل عبيدة.

وأضاف المازمي: من المتوقع ألا تزيد المدة الزمنية لإجراءات المحاكمة في قضية الطفل عبيدة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة عن 4 أشهر".

وقال إبراهيم صدقي والد الطفل عبيدة إن "المتهم ليس صديقه  نافيا  كل الشائعات التي تقول إن المتهم كان يحضر عبيدة من المدرسة.

وأردف: أنهينا خيمة العزاء ونترك الأمر للقضاء.. ونثق في القضاء الإماراتي العادل، وفي انتظار الحكم بالقصاص.

ورفع أطفال من أقارب الطفل يتقدمهم شقيقتي عبيدة لافتات  تحمل صورته وعليها شعارات تنادي بالقصاص من المتهم.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية