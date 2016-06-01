وكيله: 3 أندية إنجليزية تريد المحمدي بعد صعود هال

يدرس أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر ونادي هال سيتي عدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي الذي ينتهي هذا الموسم.

وأوضح نادر شوقي وكيل أعمال المحمدي: "لديه رغبة في التغيير، ويفكر في الأمر منذ 3 أو 4 أشهر".

وأشار عبر إذاعة 9090 إلى إن هناك 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز تريد التعاقد مع أحمد المحمدي هذا الصيف.

وساهم النجم المصري في تأهل هال سيتي مجددًا للدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز في المباراة الفاصلة على شيفيلد وينزداي.

وأشاد نادر شوقي باحترافية إدارة هال سيتي، التي أشركت المحمدي في مباراة شيفيلد رغم علمها بإمكانية رحيله نهاية الموسم.

ولعب المحمدي بقميص هال 51 مباراة هذا الموسم، بواقع 41 في الدوري، 4 في كأس الرابطة، 3 بكأس الاتحاد، و3 في الأدوار الفاصلة للتأهل للممتاز.

وسجل اللاعب الدولي 3 أهداف، وصنع 7 لزملائه، وبلغ إجمالي مشاركته 3735 دقيقة.