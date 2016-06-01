في_اليورو - 13 لاعبا مستمرون من 2004

أيام وتنطلق بطولة الأمم الأوروبية في فرنسا، يورو 2016، بمشاركة 24 منتخبا، لأول مرة في التاريخ، حيث كانت البطولة تقام سابقا بمشاركة 16 منتخبا.

وفي النسخة المقبلة من البطولة، يتواجد العديد من اللاعبين الذي شاركوا في نسخ سابقة من اليورو مع منتخبات بلادهم، حيث يعد أقدم لاعبين في البطولة هما حارس مرمى منتخب إسبانيا إيكر كاسياس ولاعب وسط منتخب التشيك توماس روزيسكي، حيث شارك هذا الثنائي في بطولة يورو 2000 التي أقيمت في هولندا وبلجيكا وفاز بها منتخب فرنسا.

وتواجد كاسياس في قائمة منتخب إسبانيا الذي شارك في يورو 2000، وكان يبلغ عمره وقتها 19 عاما، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

بينما شارك روزيسكي مع منتخب التشيك في نفس البطولة ولعب مباراتين، وكان عمره 19 عاما.

أما في بطولة 2004 التي أقيمت في البرتغال وفاز بها منتخب اليونان، شارك فيها 14 لاعبا من المتواجدين مع منتخبات بلادهم في بطولة الأمم الأوروبية المقبلة.

إيكر كاسياس

شارك كاسياس مع منتخب إسبانيا في 3 مباريات خلال بطولة يورو 2004، وكان عمره وقتها 23 عاما، وخرج منتخب إسبانيا من الدور الأول.

توماس روزيسكي

وتواجد روزيسكي أيضا في يورو 2004 مع التشيك وشارك في مباراتين فقط، وكان عمره وقتها 23 عاما.

كريستيانو رونالدو

ظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة مع منتخب البرتغال في يورو 2004 وتألق بشدة وكان مفاجأة البطولة وشارك في 6 مباريات وسجل هدفين، وهو يبلغ من العمر 19 عاما.

ريكاردو كارفاليو

المدافع المخضرم المتواجد مع منتخب البرتغال في النسخة الحالية من البطولة، شارك مع البرتغال في يورو 2004 عندما كان يبلغ من العمر 26 عاما وظهر في 5 مباريات.

جيانلويجي بوفون

حامي عرين المنتخب الإيطالي الذي يحرس مرمى إيطاليا في كل نسخ اليورو من 2004 وحتى الآن، وشارك بوفون مع إيطاليا في 3 مباريات في يورو 2004 وكان عمره وقتها 26 عاما.

واين روني

في 2004 كان روني نجم هجوم إنجلترا الشاب حيث كان يبلغ من العمر 18 عاما، وشارك روني مع إنجلترا في 4 مباريات وسجل هدفين.

ثلاثي السويد

منتخب السويد هو صاحب أكبر عدد من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة يورو 2004 ويلعبون مع المنتخب في يورو 2016 أيضا، حيث يمتلك الحارس أندرياس إيزاكسون الذي لعب 3 مباريات في يورو 2004، ولاعب الوسط كيم كاليستروم لعب 3 مباريات أيضا، والمهاجم وقائد المنتخب الحالي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل هدفين في 3 مباريات، وكان عمره وقتها 22 عاما.

بتر تشك

في منتخب التشيك سجل الحارس العملاق بتر تشك حضوره في يورو 2004 وشارك في 3 مباريات عندما كان يبلغ من العمر 22 عاما.

باستيان شفاينشتايجر

قائد منتخب ألمانيا الحالي الذي شارك في 3 مباريات في يورو 2004 وكان عمره وقتها 19 عاما.

لوكاس بودولسكي

كذلك المهاجم لوكاس بودولسكي الذي انضم في اللحظات الأخيرة لقائمة ألمانيا المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، بدلا من ماركو رويس الذي تعرض لإصابة، ولعب بودولسكي مباراة واحدة في يورو 2004 عندما كان عمره 19 عاما.

داريو سرنا

أخر اللاعبين الذي شاركوا في بطولة يورو 2004 ومتواجدين في يورو 2016، حيث لعب سرنا مباراتين مع منتخب كوراتيا عندما كان عمره 22 عاما.