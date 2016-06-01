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أعراض الذئبة الحمراء.. الطفح الجلدى وتساقط الشعر وآلام المفاصل

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أعراض الذئبة الحمراء.. الطفح الجلدى وتساقط الشعر وآلام المفاصل أعراض الذئبة الحمراء.. الطفح الجلدى وتساقط الشعر وآلام المفاصل
الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية الخطيرة، يصيب أكثر من 5 ملايين شخص على مستوى العالم، حيث يهاجم الجهاز المناعى أنسجة الجسم وأعضائه، ويؤثر بشكل خاص على المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم والقلب والرئتين.

أعراض الذئبة الحمراء


>وذكر التقرير المنشور بموقع مركز "مايو كلينيك" الأمريكى أن الذئبة الحمراء يصعب تشخيصها لأن أعراضها تتشابه مع أعراض الكثير من الأمراض الأخرى، هذا بخلاف أن أعراض المرض قد تختلف من مريض لأخر، إذ قد تظهر أحيانا فجأة، وتارة أخرى قد تتطور ببطء لدى مرضى آخرين، وتتوقف أعراض المرض على حسب مكان الجسم المصاب، وتشمل:

أعراض الذئبة الحمراء


>1.الشعور بالإعياء وارتفاع الحرارة
>2.آلام وتصلب وتورم المفاصل
>3.ظهور طفح جلدى على الوجه يشبه الفراشة
>4.ظهور قرح على الجلد تزداد حدتها مع التعرض للشمس وأحيانا يصاب الشخص بتساقط الشعر فى مقدمة الرأس
>5.أصابع القدمين واليدين يصبح لونها أبيض أو أزرق عند الشعور بالبرد أو عند التعرض لضغوط شديدة
>6.ضيق التنفس
>7.آلام الصدر
>8.جفاف العينين
>9.الإصابة بالصداع
>10.الارتباك والتشوش والنسيان

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