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الجمعة.. حفل افتتاح «المهرجان الدولى للأفلام القصيرة جدًا» بالهناجر

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شعار المهرجانتستضيف قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، حفل افتتاح المهرجان الدولى للأفلام القصيرة جداً فى دورتة الـ 18، والذى تنظمة شركة “برين ستورم”، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 3 يونيو .

 المهرجان تستضيفة للمرة الأولى هذا العام ،و تبدأ العروض بها، فى التاسعة والنصف مساء  السبت وتستمر حتى 11 يونيو، بالتزامن مع 30 دوله مضيفة منها ” فرنسا ، أمريكا، جنوب أفريقيا ،تونس ، المغرب ،الجزائر “.

 يذكر أن فكرة المهرجان تقوم على كيفية تقديم فيلماً يحمل معنى درامياً فى” 3 دقائق” فقط  ، مما يمثل تحدياً حقيقياً لصناع الأفلام القصيرة ، ويشارك فى دورة العام الحالى 41 فيلم متنوع بين ” دراما ، تحريك، موسيقى “.

جدول العروض

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