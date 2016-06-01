محمود عبد العزيز ونجوم مسرح مصر في خريطة 90 90 في رمضان

كتبت: إنجي لطفي

أكد الإذاعى طارق أبو السعود رئيس إذاعة 9090 ، انه تم الانتهاء تماما من اعداد خريطة 9090 فى رمضان ، والتى تحفل بكل ما يهم المستمعين فى جميع الفئات العمرية ، وتتناسب مع شعائر الشهر الكريم .

واضاف “أبو السعود” ان الخريطة ستكون من أقوى الخرائط فى السباق الرمضانى،حيث ستضمن العديد من المسلسلات والبرامج التى يقدمها صوفة مختلفة من نجوم الفن والإذاعة، فعلى صعيد المسلسلات الإذاعية يقدم الفنان الكبير محمود عبد العزيز مسلسل “العملية صهللة “وسيظهر الساحر من خلال المسلسل بشكل مختلف للمستمعين من خلال عمل قوى كعادة الساحر دائما.

> كما يواصل الفنان الكبير سمير غانم تقديم مسلسله الشهير “فطوطة” الذى نال إعجاب الجميع فى الموسم الماضى من شهر رمضان، بالإضافة إلى مسلسل “سبع لفات “الذى يقدمه الفنان الكوميدى محمد هنيدى بمشاركة كوكبة من النجوم فى مقدمتهم الفنانة الشابة أيتن عامر .

وسيكون لنجوم مسرح مصر ظهور خاص لأول مرة فى رمضان على الراديو 9090 من خلال مسلسل “ثلاثى أضواء الراديو” الذى يخوض بطولته حمدى الميرغنى ومحمد أنور وكريم عفيفى.

> وأضاف “أبو السعود ” أن خريطة ايضا ستشهد طفرة كبيرة فى المحتوى على صعيد البرامج الدينية ، وذلك بعد التعاقد مع مجموعة كبيرة من العلماء والمذيعين بالإضافة إلى مذيعى الراديو الاساسيين، حيث يقدم الشيخ خالد الجندى بمعاونة الشيخ سعد الدين الهلالى والشيخ رمضان عبد المعز برنامج “المجلس” ، كما يقدم الداعية مصطفى حسنى برنامج ” عائد إلى الله” ، بالإضافة إلى برنامج “حديث الصيام” الذى يقدمه الشيخ أسامة الأزهرى ، وهناك برنامج “شوفت ربنا” من تقديم عمر طاهر وعزيز الشافعى.

> أما فيما يتعلق ببرامج “المنوعات” .

و أكد أبو السعود أن هناك مجموعة من البرامج المتنوعة الخفيفة التى نحرص دائما ان تصل إلى المستمتع خلال الشهر المبارك ، لذلك سيكون هناك برنامج فى “المطبخ” ستقدمه الفنانة هاله فاخر بمعاونة الشيف حسن حسونه، كما ستقدم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس برنامج “بالك انت” ، موضحا أن فكرة البرنامج ستدور حول ذكرياتنا فى رمضان ، مؤكدا أن اسعاد يونس تمتلك القدرة على السرد والحكايات لذلك قررنا أن نقدم ن خلالها الفكرة للمستمع.