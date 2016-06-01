بلدية دبا الحصن تطلق "جوائز التميز" بتسعة فئات

أعلنت بلدية دبا الحصن عن إطلاقها جائزة سنوية للأقسام والموظفين تحت عنوان "جوائز التميز"، في إطار حرصها على تبني مفهوم التميز وتحفيز الموظفين على الابتكار والإبداع خلال دورة أعمال ملتقى الموظفين الأول الذي نظمته دائرة بلدية دبا الحصن في مقرها يوم أمس، بهدف تعزيز كفاءات موظفي البلدية، وزيادة إنتاجيتهم وقدراتهم على العطاء.

كما أعلن المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن عن "جائزة الابتكار والإبداع للمجلس البلدي" التي تسعى إلى تكريم أفضل عمل ابتكاري وإبداعي اجتماعي يحسن جودة الحياة في المدينة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع وموظفي البلدية.

حضر الملتقى كلاً من سعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة البلديات والزراعة، وسعادة المهندس علي أحمد بن يعروف رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وسعادة طالب بن صفر مدير بلدية دبا الحصن، وجميع أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى موظفي البلدية، وعدد من الشخصيات من مدينة دبا الحصن.

وتهدف "جوائز التميز" التي تشمل تسعة فئات إلى نشر الوعي بثقافة الجودة والشفافية، وجعلها مكوناً أساسياً في العمل، وتحسين آلياته، وخلق بيئة تنافسية بين أفراد البلدية للارتقاء بالخدمات المقدمة، وإبراز أصحاب الإنجازات والإقتراحات التي لها أثر كبير في تعزيز مستوى الأداء المقدم للجمهور.

وتتضمن الجائزة فئات: أفضل خدمة عبر الهاتف المحمول للأقسام، المبادرة الخدمية المتميزة، وسام القسم المتميز، وسام فريق العمل المتميز، وسام أسعد قسم، رئيس القسم المتميز، الموظف المبدع، الموظف الإداري المتميز، الموظف الميداني المتميز.

وسيتم اختيار الفائزين بالجوائز حسب معايير أهمها، التصميم والتطوير، والإبداع والتنوع، والكفاءة والفعالية في كيفية التنفيذ والمتابعة والنتائج والتأثيرات الإيجابية لكل فئة، وتحقيق الرضا العام للمتعامليين، والتخطيط الجيد والتنمية البشرية، وقياس رضا المتعاملين، والتعاون المشترك وتحمل المسؤولية، والأداء والإنجاز، والمهارات القيادية وتطوير الذات.



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