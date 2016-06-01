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الأهلي يفكر في الاستعداد للداخلية بودية.. وليندمان يقيس الأوزان

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الأهلي يفكر في الاستعداد للداخلية بودية.. وليندمان يقيس الأوزان الأهلي يفكر في الاستعداد للداخلية بودية.. وليندمان يقيس الأوزان

يعود الأهلي إلى تدريباته غدا الخميس بعد انتهاء الإجازة التي منحها الهولندي مارتن يول للاعبي الفريق خلال فترة توقف الدوري.

ويصل يول إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء عائدا من هولندا بصحبة مدرب الأحمال مايكل ليندمان.

ويعقد يول اجتماعا مع أعضاء الجهاز المعاون غدا قبل بداية التدريبات الجماعية من أجل الاتفاق على برنامج التدريب خلال الفترة المقبلة وبحث إمكانية خوض مباراة ودية في إطار الاستعداد لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 9 يونيو الجاري ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري.

ويجري مايكل ليندمان قياسات بدنية غدا للاعبي الفريق قبل بداية التدريبات من أجل التعرف على أي زيادات طارئة في أوزان اللاعبين قبل وضع برنامج الإعداد البدني بعد فتره توقف الدوري.

ومن المنتظر أن يشارك جميع اللاعبين في المران باستثناء مجموعة الدوليين الذين غادروا القاهرة بصحبة الأول لمواجهة تنزانيا يوم السبت في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017.

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