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وكيله: رمضان صبحي ينتظر عرضا أوروبيا خلال 3 أسابيع

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وكيله: رمضان صبحي ينتظر عرضا أوروبيا خلال 3 أسابيع وكيله: رمضان صبحي ينتظر عرضا أوروبيا خلال 3 أسابيع

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي كل ما تردد بشأن تفكير نادي هال سيتي الإنجليزي في ضم رمضان صبحي، ولكنه شدد على وصول عرض رسمي للاعب بعد 3 أسابيع.

وصرح شوقي عبر إذاعة 9090: "لا أعرف شيئا عن عرض هال سيتي لضم رمضان صبحي".

وأضاف: "فرق هال صعد للدوري الممتاز منذ 5 أيام فقط، وأعتقد أن إدارة النادي لن تتحدث في ملف الصفقات الجديدة قبل أسبوعين".

واستدرك: "وإلا كان أحمد المحمدي أبلغني بذلك خلال اتصال تليفوني بيننا أمس".

وأشار وكيل أعمال لاعب الأهلي الشاب إلى أن رمضان صبحي سيصله عرضا رسميا خلال 3 أسابيع.

وكانت تقارير صحفية عديدة ربطت رمضان صبحي بالانتقال إلى أندية في إنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا، أخرها كان اهتمام نقله أحد التقارير الأمريكية من ستوك سيتي الإنجليزي.

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