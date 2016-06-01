وكيل متعب: الزمالك؟ وصلنا عروض من أندية كثيرة

يمتلك عماد متعب مهاجم الأهلي أكثر من عرض داخل مصر تحسبا لرحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، حسبما أعلن وكيله.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب: "متعب أكد منذ 5 أيام أنه مستمر في الأهلي، ولن يعتزل، وأتابع الموقف معه أول بأول".

وأضاف عبر إذاعة 9090 "ولكن ننتظر موقف إدارة النادي في نهاية الموسم، ولا أعتقد أنه سيحدث معه مثلما حدث مع جدو وعبد الفضيل".

واستبعد وكيل أعمال متعب تطبيق إدارة الأهلي لائحة إبلاغ اللاعب بفسخ تعاقده قبل 15 يومًا من نهاية الموسم، قائلا "متعب من القامات الكبيرة بالنادي، ولا يستحق ذلك".

وبسؤاله عن اهتمام الزمالك بضم مهاجم الأهلي، رد نادر شوقي "متعب لديه عدة عروض داخلية، وأي ناد مصري يتمنى التعاقد معه".

وأتم "متعب يتدرب بجدية شديدة، ويريد الاستمرار مع النادي الأهلي، ولكن سنكون رد فعل لموقف النادي".