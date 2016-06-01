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تعرف على المواعيد التي حددها الأهلي لمباريات دوري الأبطال

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تعرف على المواعيد التي حددها الأهلي لمباريات دوري الأبطال تعرف على المواعيد التي حددها الأهلي لمباريات دوري الأبطال

أرسل الأهلي خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمواعيد مبدئية لمبارياته في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الوداد المغربي وأسيك أبيدجان الإيفواري وزيسكو الزامبي.

الكاف كان قد طلب من الأهلي الرد عليه بموعد مبارياته يوم الأربعاء، من أجل تنظيم موعد المباريات بما يتوافق مع ظروف التسويق والبث الفضائي حتى لا يحدث أي تعارض مع المواعيد الأخرى.

واختار الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارتن يول يوم 29 يونيو الجاري موعدا لمباراة الفريق أمام أسيك أبيدجان على أن تنطلق هذه المباراة في تمام العاشرة مساء بسبب تزامنها مع شهر رمضان.

وحدد يوم 17 يوليو موعدا لمواجهة الوداد على أن تنطلق الساعة التاسعة مساء.

وأخيرا، اختار يول يوم 13 أغسطس موعدا لمباراة زيسكو وتنطلق أيضا في التاسعة مساء.

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