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زيسكو يحدد موعد مواجهة الأهلي.. وتنطلق في الثالثة عصرا

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زيسكو يحدد موعد مواجهة الأهلي.. وتنطلق في الثالثة عصرا زيسكو يحدد موعد مواجهة الأهلي.. وتنطلق في الثالثة عصرا

حدد زيسكو الزامبي يوم 18 يونيو الجاري موعدا لمباراة الأهلي في افتتاح مشوار الفريقين في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الوداد المغربي وأسيك أبيدجان الإيفواري وزيسكو الزامبي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للموقع الرسمي للأهلي: "تنطلق المباراة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا وهو نفس توقيت القاهرة، ويستضيفها الاستاد الجديد بمدينة ندولا".

وأوضح مدير الكرة أنه ينتظر تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإقامة المباراة في هذا الموعد حتى يبدأ في المفاضلة بين خطوط الطيران المحتلفة، واختيار أنسبها تجنبا للإرهاق ومشقة الصيام، خاصة وأن الرحلة سوف تستغرق ساعات طويلة ويتخللها ترانزيت في إثيوبيا أو جنوب إفريقيا.

وأكد مسؤولو السفارة المصرية في زامبيا للأهلي أن شرائط مباريات زيسكو سوف تصل القاهرة غدا الخميس متضمنة أخر مباراة خاضها في الدوري المحلي هناك، بالإضافة لإحدى مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

ويتسلم الجهاز الفني بقيادة الهولندى مارتن يول الشرائط فور وصولها لدراستها وتحديد نقاط القوة والضعف.

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