محافظ المنوفية يشيع جثمان شهيد العريش بـ"كفر طه" مسقط رأسه

شيع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية اليوم، جثمان الشهيد مجند باسم جمال محمد شلف، الذي استشهد في الحادث الإرهابي الأخير بالعريش، وذلك بمسقط رأسه بقرية كفر طه شبرا التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

ورافق المحافظ خلال تشييع الجنازة رئيس مركز ومدينة قويسنا ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية وعدد من أهالى القرية.

وأوضح أحد أقارب الشهيد، أن الشهيد لديه اثنان من الأشقاء، وأنه متزوج منذ شهر مارس الماضى، ووالده موظف بمجلس مدينة قويسنا، مشيرا إلى أن الشهيد كان يحبه الجميع لحسن خلقه وحبه لجميع الناس.

وقدم محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد داعيا لأسرته بالصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا على إصرار الدولة المصرية على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل الشهداء.

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