أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.11%

Google+ Print
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.11% محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.11%

 

محافظ المنيا

مراسل ONA

اعتمد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة إتمام الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2015-2016، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 73.11% .

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 90110 طالبًا، حضر منهم 88816 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 64934 طالبًا.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الاعدادية المهنية 67.9%، حيث نجح 830 طالبًا من اجمالى 1243 متقدمًا ،كما نجح جميع المتقدمين للصف الثالث الاعدادى من الطلاب المكفوفين، والبالغ عددهم 12 طالب بنسبة نجاح 100%.

وفيما يتعلق بالشهادة الاعدادية المهنية للصم وضعاف السمع جاءت نسبة النجاح 85.2% حيث نجح 52 طالبًا من إجمالي 63 متقدمًا.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، معربًا عن خالص شكره وتقديره للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي

وحث المحافظ الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز في السنوات القادمة للحفاظ على تميزهم، كما أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالأوائل لتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا