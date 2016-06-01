محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.11%

مراسل ONA

اعتمد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة إتمام الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2015-2016، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 73.11% .

وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 90110 طالبًا، حضر منهم 88816 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 64934 طالبًا.

وبلغت نسبة النجاح للشهادة الاعدادية المهنية 67.9%، حيث نجح 830 طالبًا من اجمالى 1243 متقدمًا ،كما نجح جميع المتقدمين للصف الثالث الاعدادى من الطلاب المكفوفين، والبالغ عددهم 12 طالب بنسبة نجاح 100%.

وفيما يتعلق بالشهادة الاعدادية المهنية للصم وضعاف السمع جاءت نسبة النجاح 85.2% حيث نجح 52 طالبًا من إجمالي 63 متقدمًا.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، معربًا عن خالص شكره وتقديره للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي

وحث المحافظ الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز في السنوات القادمة للحفاظ على تميزهم، كما أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالأوائل لتهنئتهم بالحصول على المراكز الأولى على مستوى المحافظة.