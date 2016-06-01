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إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية عن طريق كروت شحن المحمول بالمطار‎

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إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية عن طريق كروت شحن المحمول بالمطار‎ إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية عن طريق كروت شحن المحمول بالمطار‎

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

مراسل ONA

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء،  من إحباط أول محاولة تهريب مبالغ مالية عن طريق كروت شحن الهواتف المحمولة، وذلك لصعوبة تهريب المبالغ المالية العينية، حيث تم ضبط ١٢ ألف كارت شحن محمول من فئات مختلفة ، مع راكب مصري قبل سفر إلى عمان لبيعها هناك وتحقيق مكاسب مادية.

ووردت معلومات إلى اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرة تتضمن اساليب جديدة في تهريب النقد للخارج ، تشمل تحويله لكروت شحن صادرة من شركات محمول مختلفة ، وتهريبها للخارج وبيعها هناك.

وتم تشكيل فريق من المباحث برئاسة العميد محمد صلاح، تحت إشراف اللواء عبد الناصر حامد مدير المباحث، وتم مراقبة الراكب المصري وضبطه.

وأثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى عمان ، وعند تفتيشه تم ضبط ٥٠ كارت فودافون فئة ٥٠ جنيه بقيمة 2500 جنيه، و 650 كارت فودافون فئة 25 جنيه بقيمة ١٦٢٥٠ جنيه، و ٤٠٠٠ كارت فودافون فئة ١٠ بقيمة ٤٠ ألف جنيه، و ١٠٠ كارت اتصالات فئة ٥٠ بقيمة ٥ ألاف جنيه، و ١٠٠٠ كارت اتصالات فئة ٢٥ بقيمة ٢٥ ألف جنيه ، و ٤٠٠٠ كارت اتصالات فئة ١٠ بقيمة ٤٠ ألف جنيه، و ٢٠٠٠ كارت أورانج فئة ١٠جنيه.

وبمواجهة الراكب اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض تهريبها إلى الأردن لبيعها للمصريين المقيمين هناك للاستفادة من فارق الأسعار.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار بأتخاذ الأجراءات القانونية والعرض على النيابة.

 

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