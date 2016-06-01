أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيسة منطقة نينغشيا تغادر القاهرة عقب افتتاح «الصين والدول العربية»

Google+ Print
رئيسة منطقة نينغشيا تغادر القاهرة عقب افتتاح «الصين والدول العربية» رئيسة منطقة نينغشيا تغادر القاهرة عقب افتتاح «الصين والدول العربية»

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

مراسل «ONA»:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، “ليو هاوي” رئيسة منطقة نينغشيا، والوفد المرافق لها، متجهين إلى الإمارات في ختام زيارة لمصر، حسبما أفاد مراسلنا.

واستغرقت زيارة “هاوي”، والوفد المرافق لها 5 أيام، شاركت خلالها في فعاليات معرض “الصين والدول العربية” بالقاهرة.

ويقام المعرض سنويًا في الصين لكنه يعقد للمرة الأولى في ، وذلك بعد بدء العمل رسميًا بنظام التناوب في تنظيم المعرض، بين الصين والدول العربية.

ويعتبر المعرض منبرًا هامًا للحوار رفيع المستوى، الاتصالات السياسية، التعاون الاقتصادي، والتجاري، والتبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية، ويتزايد نفوذه تدريجيًا في العالم العربي .

يذكر أن رئيس هيئة تنشيط السياحة سامي محمود، وقع مع مسئولي مقاطعة نينغشيا الصينية الذاتية الحكم اتفاقية تعاون بينهما في مجال الترويج السياحي.

وأعرب محمود،خلال كلمة ألقاها عن أهمية هذا الحدث المتميز خاصةً، وأن مقاطعة نينغشيا الصينية تعد من أهم المقاطعات الصينية، وعن تفاؤله بتلك الاتفاقية التي أعتبرها بمثابة نقطة إنطلاق قوية للتواجد السياحي المصري بالسوق الصيني كـأحد أهم الأسواق السياحية على مستوى العالم .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر