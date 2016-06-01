رئيسة منطقة نينغشيا تغادر القاهرة عقب افتتاح «الصين والدول العربية»

مراسل «ONA»:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، “ليو هاوي” رئيسة منطقة نينغشيا، والوفد المرافق لها، متجهين إلى الإمارات في ختام زيارة لمصر، حسبما أفاد مراسلنا.

واستغرقت زيارة “هاوي”، والوفد المرافق لها 5 أيام، شاركت خلالها في فعاليات معرض “الصين والدول العربية” بالقاهرة.

ويقام المعرض سنويًا في الصين لكنه يعقد للمرة الأولى في مصر، وذلك بعد بدء العمل رسميًا بنظام التناوب في تنظيم المعرض، بين الصين والدول العربية.

ويعتبر المعرض منبرًا هامًا للحوار رفيع المستوى، الاتصالات السياسية، التعاون الاقتصادي، والتجاري، والتبادلات الثقافية بين الصين والدول العربية، ويتزايد نفوذه تدريجيًا في العالم العربي .

يذكر أن رئيس هيئة تنشيط السياحة سامي محمود، وقع مع مسئولي مقاطعة نينغشيا الصينية الذاتية الحكم اتفاقية تعاون بينهما في مجال الترويج السياحي.

وأعرب محمود،خلال كلمة ألقاها عن أهمية هذا الحدث المتميز خاصةً، وأن مقاطعة نينغشيا الصينية تعد من أهم المقاطعات الصينية، وعن تفاؤله بتلك الاتفاقية التي أعتبرها بمثابة نقطة إنطلاق قوية للتواجد السياحي المصري بالسوق الصيني كـأحد أهم الأسواق السياحية على مستوى العالم .