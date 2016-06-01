أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تايم: الانتصار على داعش فى الفلوجة سيشعل التوترات الطائفية

Google+ Print
تايم: الانتصار على داعش فى الفلوجة سيشعل التوترات الطائفية تايم: الانتصار على داعش فى الفلوجة سيشعل التوترات الطائفية
حذرت مجلة "تايم" الأمريكية من أن الانتصار على داعش فى معركة الفلوجة يمكن أن يضر العراق بالفعل، مشيرا إلى أن هذا الانتصار يمكن أن يشعل التوترات الطائفية مع السنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العراق يمكن أن تنتصر على داعش فى النهاية، لكن هناك مخاطرة كبرى لمستقبل البلد المنقسم بالفعل.

وينخرط الجيش العراقى والميليشيات المتحالفة معه فى قتال عنيف على مشارف الفلوجة فى محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة من مسلحى داعش. ويعد هذا الهجوم اختبارا هاما للقوات العراقية المسلحة فى الحرب الأوسع ضد داعش، الذى سيطر على جزء كبير من البلاد فى منتصف عام 2014.

وبدعم من القوة الجوية بقيادة أمريكا، تواجه القوات العراقية والميليشيات الشيعية المعروفة باسم الحشد الشعبى مقاومة من قوات داعش فى الفلوجة.

وشن مسلحون هجوما مضادا أمس الثلاثاء باستخدام ست سيارات مفخخة، وهو الأسلوب الذى استخدمه داعش فى مختلف أنحاء العراق مع تعرضهم لضغوط من مجموعة من القوى المتنافسة.

ومع خسارة داعش لأراضى فى كلا من سوريا والعراق، يقول المحللون إن التنظيم الإرهابى ربما يحول تكتيكاته لزيادة الخسائر البشرية لأى انتصار عسكرى تحققه القوات المعارضة له.

ونقلت "تايم" عن بول سالم، نائب رئيس الأبحاث بمعهد الشرق الأوسط الأمريكى، قوله إنه يعتقد أن الوضع مفزع، فهناك توجه لاستراتجية لجعل الخسائر البشرية كبيرة بقدر الإمكان للانتقام، ولا يعتقد أنهم يمكن أن يفوزوا لكن لو استطاع داعش أن يأخدوا معهم عشرات الآن، فإن هذا سيجعل المسئولين يتوقفون عن التفكير فى تحرير الفلوجة وأماكن أخرى.

وتقول المجلة الأمريكية إنه فى حال سيطر الجيش العراقى والميليشيات الشيعية على الفلوجة، فإنهم سيواجهون صعوبة فى كسب ثقة الأقلية السنية الذين يشككون فى المركزية فى بغداد منذ الغزو الأمريكى للبلاد.

- بالصور.. اخبار العراق .. القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة فى معركة الفلوجة
>
>- اليونيسيف تناشد كل أطراف الأزمة العراقية بحماية الأطفال فى الفلوجة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان