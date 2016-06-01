أخبار عاجلة

8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة: التقاط إشارات يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين

Google+ Print
لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة: التقاط إشارات يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين لجنة التحقيق في حادث الطائرة المنكوبة: التقاط إشارات يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين

أرشيفية

مراسل «ONA»:

صرحت مصادر مطلعة بلجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أن أجهزة البحث الخاصة بالسفينة الفرنسية “la Place”، التابعة للبحرية الفرنسية، والتي تشارك في البحث عن صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة A320، التقت إشارات من قاع البحر بمنطقة البحث عن حطام الطائرة، يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت المصادر، إنه جار الآن تكثيف جهود البحث بالمنطقة ، لتحديد مكان الصندوقين، تمهيدًا لانتشالهما بواسطة السفينة JOHN LETHBRIDGE التابعة لشركة DOS “Deep Ocean Search” التي سوف تنضم لفريق البحث خلال أسبوع، وذلك لتحليل بيانات الصندوقين ومعرفة أسباب سقوط الطائرة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا